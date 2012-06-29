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Blog by Mitja → Старый Архангельск - XX век (много фото)


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Blog by Mitja → День города в Архангельске 2012.


Грустно. Уныло. Совково
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  • 27 июня 2012, 16:06
  • Mitja
  • 1

Блог им. Arkhangelsk → Архангельские валенки: подшиты и не стареньки!

Архангельск валенки
-Вовка, стой! -Молодая женщина, моя мама, выбежала на крыльцо деревенского дома. -Шарф забыл! Но брата уж и след простыл. Ненавистный шарф достался мне, его нерасторопной сестре. А все потому, что у брата были отличные серые валенки, в которые сунул ноги и беги, а у меня белые сапожки со шнуровкой, которые пока не завяжешь, не уйдешь. Теплые воспоминания, связанные с валенкам и, замечательной русской обувкой, хранятся в душе каждого северянина. Кто-то, как Вовка, катался в них с горок, кто-то грел в отцовских катанках закоченевшие после долгой прогулки ноги, а кто-то помнит, как дедушка ставил на них заплатки

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Blog by Mitja → ВЗФЭИ — отличный ВУЗ для молодых профессионалов

У меня очень непростые отношения с «высшим» образованием, которые тянутся уже значительное время, и самый примитивный год был минувший 2011-й, и самый унылый ВУЗ, удостоенный моего внимания в этом году, был ВЗФЭИ.

Поступление

Эмоциональное состояние, сформированное образом жизни и последними событиями, побуждало к чему-то новому. Нужна была смена обстановки, новые лица, новое начинание. К тому же высвободилось немного вечернего времени.
Узнал летом, что один хороший знакомый, решил поступить в ВЗФЭИ на направление менеджмента. Подумал, что стоит поступить на бесплатное отделени. Уточнил об экзаменах, конкурсе и специальностях в комиссии. Вскоре достаточно легко поступил на отделение «бизнес-информатика» статистического факультета, что говорит о низком конкурсе (к слову, это мое 5е поступление на бюджет и 3й ВУЗ).
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  • +1
  • 03 января 2012, 18:52
  • Mitja
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Blog by Mitja → С Новым 2012 Годом


Заранее поздравляю всех с Новым Годом, возможно в этом году писать уже не буду, вообще опостылело мне это занятие, хоть и редко это делаю. (Да, тут можно уличить в подмене местами причин и следствий: не пишу потому, что нет фидбека, НО на самом деле фидбека нет потому, что не пишу).

Не люблю Новый год и новогоднюю полиграфию тем более, благо заказов с ней такой было всего два и те в последнюю неделю. Картинки с открыток для привлечения внимания надо запостить.

Всем желаю здоровья и удачи, себе — перестать расстраивать тех немногих, кто рядом.

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  • 27 декабря 2011, 03:10
  • Mitja
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Blog by Mitja → Про суку в парке за кладбищем

Последний год я почти полностью перешел на ночной образ жизни: встаю около восьми вечера, ложусь спать к полудню. Меня все устраивает, ничто не с чем практически не конфликтует. Но не об этом.

По вечерам (т.е. по утрам в традиционном понимании), в 5-6 утра я бегаю в парке, что за Вологодским кладбищем на Обводном. Начал еще весной и с некоторым постоянством продолжаю это делать до сих пор. Ввёл

Удивительно, но в пять утра в парке я наблюдаю одну и ту же (с небольшими корректировками) компанию, которая, конечно не компания вовсе, люди не знакомые, но в моих глазах есть они, и есть я. Это не плохо, просто так есть.
Так вот, неотъемлемым членом этой команды(о которой я обязательно как-нибудь расскажу) является суровый мужик, с не менее суровой собакой, породы «немецкая овчарка». Лица хозяина я никогда не видел, ни при зимнем фонарном освещении парка, ни белыми летними ночами из-за каких-то постаппокалиптических капюшонов. Он суров и брутален, крепко сложен, комуфляжно наряженный как сталкер или какой-нибудь вояка-выживальщик (си вис пасем парабеллум, какбэ). Собакен его не менее суров и лют как сто чертей, всегда следовал за хозяином на поводке и в наморднике, а сейчас, сука был без них. Да еще и на значительном расстоянии от властелина (метров в ста)
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Блог им. kovalskycat → Помощь реабилитационному центру "Четыре лапы".С миру по нитке!Поможем!

Пока кратко.Находится под Северодвинском.По звонку работники центра забирают несчастное животное из сложной ситуации и привозят в приют.Далее животное проходит лечение, которое ему необходимо, стерилизацию, в том числе и санитарную обработку.Затем подается объявление и питомец отправляется «в хорошие руки» к новым хозяевам.Дело хорошее.Правильное!!! Нельзя оставаться равнодушными.Конечно, приюту всегда нужна финансовая помощь.Сейчас также очень нужны дрова, чтобы животным было тепло.Всегда нужен корм, медикаменты, переноски.Сейчас очень нужна сетка рабица с диаметром отверстий менее 2х сантиметров! Важна любая помощь! О существовании центра узнала недавно, в контакте, когда искала объявления о животных-собираюсь взять оттуда кошку для своей бабули)))Теперь планирую регулярно помогать, хотя бы малым.Тем более не обязательно ехать туда.Ту же крупу или корм можно передать через волонтёров! Меня очень взволновала эта тема.Помощи приюту.Вот список.Посмотрите, может, что-то, ненужное ВАМ, нужно другим))?
Холодильник или морозильную камеру
Корм: сухой, влжный, пайковые рыбные и мясные консервы, крупу, макароны, спецкорма для больных, ослабленных, кормящих животных и животных с мочекаменной болезнью
Шерстяные одеяла
Старое постельное белье и полотенца
Миски
Переноски
Клетки 1,2х1,0 метра и больше
Металическая рабица ячейка не крупнее 2*2 см
Огнеупорный кирпич с доставкой
Пакеты для мусора 200 л.
Мешки для строительного мусора (под опилок)

МЕДИКАМЕНТЫ:
Дез.средства «Брильянт»,«Тетраспан»,
Противоблошиные и противоглистные препараты
Медицинские препараты:
«Биовак»(!), «Вакдерм»(!), «Мультифел», «Бифосин», Йод.
капли для глаз и носа,
медицинские перчатки, инсулиновые шприцы
Я НЕ РАБОТНИК ЦЕНТРА.Я ПРОСТО БУДУ РЕГУЛЯРНО СОБИРАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ПОМОЩЬ!!!

Blog by Mitja → Открытие сезона массовых катаний на ст. «Труд»

Открытие сезона массовых катаний на открытом воздухе в АрхангельскеБуквально недавно вернулся с катка (с «Труда», где нынче открывался сезон массовых катаний ). Фото к сожалению нет ибо смартфон сука сел, а «зеркалку» решил не брать, так как ее в принципе нет. Впечатления от открытия сезона, которого многие ждали и о котором много говорили не однозначные. Но обо всем по порядку...
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  • 19 ноября 2011, 21:04
  • Mitja
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Блог им. Arkhangelsk → День выборов - 4 декабря

Выборы АрхангельскНа прошлой неделе завершился прием документов на регистрацию политических партий, которые хотят принять участие в выборах в Государственную думу4 декабря. Всего их семь: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Правое дело» уже зарегистрировали списки кандидатов. Партии «Яблоко» и «Патриоты России»представили в ЦИК документы для регистрации.
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Культура/Искусство → Архангельские флешмобберы готовят "Липдаб"

Группа архангельских флешмобберов готовятся поставить шоу и снять Липдаб(Lipdub) под одну из известных песен нулевых!



Липдаб — музыкальный ролик с имитацией устного дубляжа, с использованием большого количества человек. Липдаб достаточно популярен на западе, но в России это совершенно новое явление, темболее для Архангельска. Рекорд по участникам Липдаба 5771 человек принадлежит городу Вик, Испания. Как правило, Липдаб получается красочным, веселыми и весьма позитивным.
Репетиции будут проходить 13,20 и 27 ноября в здании ОЦДО (Областной Центр Дополнительного Образования ), по адресу наб. Северной Двины д.73 с 18:00 до 20:30.
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