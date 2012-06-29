-Вовка, стой! -Молодая женщина, моя мама, выбежала на крыльцо деревенского дома. -Шарф забыл! Но брата уж и след простыл. Ненавистный шарф достался мне, его нерасторопной сестре. А все потому, что у брата были отличные серые валенки, в которые сунул ноги и беги, а у меня белые сапожки со шнуровкой, которые пока не завяжешь, не уйдешь. Теплые воспоминания, связанные с валенкам и, замечательной русской обувкой, хранятся в душе каждого северянина. Кто-то, как Вовка, катался в них с горок, кто-то грел в отцовских катанках закоченевшие после долгой прогулки ноги, а кто-то помнит, как дедушка ставил на них заплатки
У меня очень непростые отношения с «высшим» образованием, которые тянутся уже значительное время, и самый примитивный год был минувший 2011-й, и самый унылый ВУЗ, удостоенный моего внимания в этом году, был ВЗФЭИ.
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